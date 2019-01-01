Психолог: Смеявшиеся над горящим самолетом хотели побольше лайков

Служба безопасности аэропорта Шереметьево проверила обстоятельства, которые запечатлены на скандальном видео, где предположительно диспетчеры аэропорта, смеются над горящим самолетом Sukhoi Superjet 100. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что люди в ролике не являются сотрудниками аэропорта Шереметьево или компании «Аэрофлот». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники. Отмечается, что руководство воздушной гавани будет добиваться строгого наказания для должностных лиц, «допустивших высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики».

Такая реакция — это психологическая защита. Она порождена привычкой современного человека наблюдать жизнь через экран, заявил в эфире НСН социальный психолог Алексей Рощин.

«Люди переводят травмирующую ситуацию как бы в юмористическую. То, что происходит у них на глазах, тяжело воспринимать, и они пытаются через шутку поставить себя вне этой ситуации. Здесь просыпается страх, люди пытаются его купировать, сведя к шутке. Это возведение между собой и происходящим стеклянной стены. Человек рассматривает происшествие не как то, в которое он сам включен, где нужно что-то делать, сочувствовать, куда-то бежать… А как будто он наблюдает постановку, фильм или даже юмористический скетч. Порождено это развитием СМИ. Люди все время смотрят телевизор или YouTube и привычно представляют себя в роли зрителя. Это явление получило специальное название «инфотейнмент» — развлечение путем передачи информации», — полагает специалист.

Психолог не исключил, что люди, комментировавшие аварийную посадку Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, рассчитывали на лайки в соцсетях.

«Возможно, кто-то говорил «нормально сел, с огоньком» в расчете на то, что ведется запись и что хорошая шутка соберет побольше лайков», — отметил Рощин.