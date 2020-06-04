Военный аналитик рассказал об опасностях посадки вертолета на трассе в Подмосковье
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН оценил сложность посадки вертолета Ми-38 на автомобильной трассе.
В подмосковной Гжели совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет Ми-38. Как рассказали в холдинге «Вертолеты России» при плановом испытательном полете по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки на четвертом заходе была обнаружена повышенная вибрация одного из двигателей. Вследствие чего экипаж принял решение о посадке, которая «была успешно выполнена».
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН отметил, что сложность совершения посадки на трассе зависит от наличия автомобилей.
«Сама по себе посадка на трассе ничего глобально сложного собой не представляет, но если трасса пустая. Если же на трассе имеются автомобили, то это становится достаточно сложно. А так даже есть специальное упражнение посадка на площадку вне аэродрома - это, когда экипаж определяет место, направление ветра, выполняет заход», - пояснил Дрозденко.
При этом он уточнил, что решение о посадке принимает сам экипаж.
«В такой ситуации экипаж должен доложить о текущей ситуации и о принятии решения об аварийной посадке управляющему центром воздушных движений, своему руководителю полетов, то есть тому, кто в данной ситуации поддерживает связь. Эта ситуация носит чисто информативный характер - называет район, принятое решение, самостоятельно выбирает место и так далее», - заключил собеседник НСН.
Пострадавших в ходе случившегося нет, также и вертолет не получил повреждений.
26 мая НСН сообщала, что вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря. В результате инцидента погибли четыре члена экипажа, об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.
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