Военный аналитик рассказал об опасностях посадки вертолета на трассе в Подмосковье

В подмосковной Гжели совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет Ми-38. Как рассказали в холдинге «Вертолеты России» при плановом испытательном полете по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки на четвертом заходе была обнаружена повышенная вибрация одного из двигателей. Вследствие чего экипаж принял решение о посадке, которая «была успешно выполнена».

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН отметил, что сложность совершения посадки на трассе зависит от наличия автомобилей.

«Сама по себе посадка на трассе ничего глобально сложного собой не представляет, но если трасса пустая. Если же на трассе имеются автомобили, то это становится достаточно сложно. А так даже есть специальное упражнение посадка на площадку вне аэродрома - это, когда экипаж определяет место, направление ветра, выполняет заход», - пояснил Дрозденко.