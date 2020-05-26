Новости за ночь: При при крушении Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека
Вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря. В результате инцидента погибли четыре члена экипажа, об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.
Отмечается, что причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. Также сообщается, что потерпевший крушение вертолет принадлежит Минобороны.
Добавим, ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе.
Ранее НСН писала, что уголовное дело возбуждено по факту крушения военного вертолета Ми-8 в окрестностях подмосковного Клина. Как сообщает Следственный комитет РФ, им будет заниматься военный следственный отдел СК по Солнечногорскому гарнизону. Дело открыто по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».
Катастрофа произошла вечером 19 мая у озера Удельное в 20 километрах от города. Ми-8, на борту которого был экипаж из трёх человек, совершил жёсткую посадку спустя примерно 25 минут после взлёта с аэродрома в Клину. Вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт, боекомплекта на борту не было.
В результате происшествия весь экипаж погиб. По предварительным данным, причиной крушения могли стать технически неполадки. Следователи уже изъяли бортовые самописцы машины, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».
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