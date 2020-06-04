Экстренная посадка вертолета на подмосковное поле попала на видео

Появилась видеозапись экстренной посадки военного вертолета Ми-38 на поле в районе подмосковного города Гжель. Ролик опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как Ми-38 медленно снижается перпендикулярно земле, а затем скрывается за деревьями.

«Я у магазина стоял, он раза три, наверное, приземлялся. Взлетал, круг делал, приземлялся», - рассказал телеканалу очевидец.

Известно, что машина принадлежит конструкторскому бюро «Миля». Вертолет базируется на производственной площадке Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.

Причиной экстренной посадки вертолета могла стать неисправность двигателя. В результате ЧП никто из членов экипажа не пострадал, передает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВертолетПодмосковье
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