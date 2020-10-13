Военные РФ сообщили о планируемой провокации с химоружием в Идлибе

По словам Гринкевича, целью провокации является попытка обвинить официальные власти Сирии в использовании химоружия против местных жителей. Согласно данным центра, инсценировки готовятся в районе населенного пункта Сфухон.

Ранее в ноябре прошлого года Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию.



