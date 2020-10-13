Минобороны РФ беспокоит появление боевиков из Сирии в Карабахе
Министерство обороны России выразило серьёзную обеспокоенность в связи с появившимися сведениями о переправке в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков группировок с Ближнего Востока. Об этом говорится в специальном заявлении военного ведомства, сообщает РИА ФАН.
Озабоченность на этот счёт доведена министром обороны РФ Сергеем Шойгу до его коллеги в Турции Хулуси Акара в ходе телефонных переговоров.
Как отметили на Фрунзенской набережной, Минобороны РФ принимает активное участие в стабилизации конфликта в этом регионе. В этом контексте Сергей Шойгу провел переговоры со своими коллегами из ряда государств по данной теме.
Подчёркивается, что главная цель такой активности - немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и начало переговорного процесса с целью нормализации обстановки, передает Газета.ру.
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