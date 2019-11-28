США обвинили РФ в сокрытии использования Сирией химоружия

Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, в четверг представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд сказал, что Россия и Сирия пытаются скрыть применение химического оружия, подрывая ОЗХО.

"К сожалению, Российская Федерация сыграла центральную роль в этом сокрытии. Россия и Сирия могут сидеть с нами здесь, но они стоят отдельно от нас фундаментально. Они продолжают применять химическое оружие», - приводит агентство слова Уорда, произнесенные им на заседании организации.

Российский представитель в ОЗХО Александр Шульгин отверг заявление США о том, что Россия помогает Сирии покрывать химические преступления, совершенные сирийским режимом. “Это изысканная риторика... Но эти утверждения не выдерживают никакой критики. Мы не согласны", - цитирует агентство российского представителя.

