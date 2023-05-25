Военнослужащему в Омске дали пять лет условно за оставление военной части
Омский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Сергея Григорьева к пяти годам условно с испытательным сроком два года за самовольное оставление военной службы после окончания контракта. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.
После окончания срока контракта мужчина обратился к командованию с рапортом об увольнении, однако получил отказ. Несмотря на это, в ноября 2022 года он покинул воинскую часть, а в марте самостоятельно явился в военный следственный отдел.
Бывший военнослужащий Вооруженных сил России Артём Семёнов в начале мая был приговорён к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве на Арбате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru