Военнослужащему в Омске дали пять лет условно за оставление военной части

Омский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Сергея Григорьева к пяти годам условно с испытательным сроком два года за самовольное оставление военной службы после окончания контракта. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.

«Нужна мобилизация?»: Кого коснется указ Путина о призыве на военные сборы из запаса

После окончания срока контракта мужчина обратился к командованию с рапортом об увольнении, однако получил отказ. Несмотря на это, в ноября 2022 года он покинул воинскую часть, а в марте самостоятельно явился в военный следственный отдел.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил России Артём Семёнов в начале мая был приговорён к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве на Арбате.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОмскВоеннослужащиеСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры