Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке. Катастрофа произошла в западной провинции Анбар, сообщает портал El Nashra. По одним данным, речь идёт о самолете C-27J Spartan, по другим, упал UC-27B.

Оба типа воздушных судов состоят на вооружении Командования специальных операций Вооруженных сил США. В результате крушения погибли четыре человека – все, кто находился на борту. Другие детали происшествия пока не приводятся.

27 января в Афганистане потерпел крушение другой военно-транспортный самолет США Bombardier E-11A. Представители запрещенного в России движения Талибан утверждают, что сбили этот борт.