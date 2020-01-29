Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке. Катастрофа произошла в западной провинции Анбар, сообщает портал El Nashra. По одним данным, речь идёт о самолете C-27J Spartan, по другим, упал UC-27B.
Оба типа воздушных судов состоят на вооружении Командования специальных операций Вооруженных сил США. В результате крушения погибли четыре человека – все, кто находился на борту. Другие детали происшествия пока не приводятся.
27 января в Афганистане потерпел крушение другой военно-транспортный самолет США Bombardier E-11A. Представители запрещенного в России движения Талибан утверждают, что сбили этот борт.
Однако в Управлении гражданской авиации Афганистана сегодня заявили, что причиной крушения стал отказ двигателя. Пилот попытался совершить аварийную посадку в аэропорту города Шарана, однако не дотянул до него.
В СМИ появилась информация, что на борту разбившегося самолета находился офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа.
Его считают ответственным за ликвидацию главы иранского спецподразделения «Кудс», генерала Касема Сулеймани, чья гибель взывала обострение в регионе.
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