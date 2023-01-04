Два человека погибли при ударе ВСУ по Васильевке Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области.

Рогов сообщил, что диверсанты Украины подорвали мост в Запорожской области

По его словам, в этот момент «стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта».

Затем Рогов уточнил, что удар ВСУ пришёлся «не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку».

«По предварительным данным, огонь вёлся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», - написал он.

Ранее Рогов заявил, что правоохранители предотвратили теракт в Энергодаре Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ОбстрелВСУСпецоперация
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