Два человека погибли при ударе ВСУ по Васильевке Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области.
По его словам, в этот момент «стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта».
Затем Рогов уточнил, что удар ВСУ пришёлся «не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку».
«По предварительным данным, огонь вёлся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», - написал он.
Ранее Рогов заявил, что правоохранители предотвратили теракт в Энергодаре Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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