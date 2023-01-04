Два человека погибли при ударе ВСУ по Васильевке Запорожской области

По его словам, в этот момент «стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта».

Затем Рогов уточнил, что удар ВСУ пришёлся «не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку».

«По предварительным данным, огонь вёлся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», - написал он.

Ранее Рогов заявил, что правоохранители предотвратили теракт в Энергодаре Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».