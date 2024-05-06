Миронов предложил Шойгу приравнять военкоров к участникам СВО

Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов призвал приравнять военных корреспондентов, погибших или получивших ранения в зоне специальной военной операции, к участникам СВО, предоставив им или их семьям необходимые социальные гарантии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика на имя министра обороны Сергея Шойгу.

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Миронов предложил рассмотреть возможность «приравнять по статусу» военкоров к участникам СВО и предоставлять им и членам их семей социальные гарантии и компенсации, денежные выплаты, предусмотренные для военнослужащих.

Как отметил Миронов, журналисты в зоне СВО выполняют «важнейшую задачу по освещению» спецоперации, могут выступать как добровольцы на фронте.

«Благодаря их самоотверженной работе Россия успешно противостоит информационной войне, развязанной против нас коллективным Западом», — указал политик.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать военкорам, работающим в зоне СВО, удостоверения ветерана боевых действий, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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