Миронов предложил Шойгу приравнять военкоров к участникам СВО
Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов призвал приравнять военных корреспондентов, погибших или получивших ранения в зоне специальной военной операции, к участникам СВО, предоставив им или их семьям необходимые социальные гарантии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика на имя министра обороны Сергея Шойгу.
Миронов предложил рассмотреть возможность «приравнять по статусу» военкоров к участникам СВО и предоставлять им и членам их семей социальные гарантии и компенсации, денежные выплаты, предусмотренные для военнослужащих.
Как отметил Миронов, журналисты в зоне СВО выполняют «важнейшую задачу по освещению» спецоперации, могут выступать как добровольцы на фронте.
«Благодаря их самоотверженной работе Россия успешно противостоит информационной войне, развязанной против нас коллективным Западом», — указал политик.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать военкорам, работающим в зоне СВО, удостоверения ветерана боевых действий, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru