Военкор Котенок: ВСУ разрушили мост в Глушковском районе Курской области
Вооружённые силы Украины разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.
По его словам, удар наносился из РСЗО HIMARS.
Военкор Евгений Лисицын, в свою очередь, написал в Telegram-канале, что в результате разрушения моста часть Глушковского района «теперь отрезана».
«Это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде», - уточнил он.
Ранее Котенок заявил, что в зоне проведения спецоперации военными России был ликвидирован бразильский наемник ВСУ с позывным Sierra, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru