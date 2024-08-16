Военкор Котенок: ВСУ разрушили мост в Глушковском районе Курской области

По его словам, удар наносился из РСЗО HIMARS.

Военкор Евгений Лисицын, в свою очередь, написал в Telegram-канале, что в результате разрушения моста часть Глушковского района «теперь отрезана».

«Это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде», - уточнил он.

Ранее Котенок заявил, что в зоне проведения спецоперации военными России был ликвидирован бразильский наемник ВСУ с позывным Sierra, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

