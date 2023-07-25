Погибшего военкора Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно

Военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне проведения спецоперации, посмертно наградили ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага», сообщает РИА Новости.

«Работал на износ». Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве

Накануне стало известно, что погибшего журналиста похоронят 28 июля в родном Екатеринбурге.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.

В результате украинского обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а другие журналисты получили ранения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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