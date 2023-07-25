Погибшего военкора Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно
Военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне проведения спецоперации, посмертно наградили ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага», сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что погибшего журналиста похоронят 28 июля в родном Екатеринбурге.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.
В результате украинского обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а другие журналисты получили ранения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-магазинов
- Движение морского транспорта остановлено в Севастополе
- Бастрыкин заявил о причастности обвиняемых в подготовке убийства Соловьёва к терактам
- Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу отправляется в КНДР
- Киев анонсировал новые удары по Крымскому мосту
- Погибшего военкора Журавлева наградили медалью «Доблесть и отвага» посмертно
- Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе
- Доллар упал ниже 90 рублей впервые с 17 июля
- Глава Бурятии заявил о проблемах в экономике из-за нехватки кадров
- Во Владивостоке порядка 120 домов остались без света из-за обрыва проводов парусной яхтой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru