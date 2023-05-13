Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших в Луганске детей

Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, удовлетворительное. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

При обстреле Луганска получили ранения шесть детей

В пятницу Луганск подвергся обстрелу со стороны Украины, в городе прогремели два взрыва, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате пострадали шесть детей. Водолацкий получил ранение во время оказания помощи пострадавшим.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу», — отметил депутат в беседе с ТАСС.

По словам Водолацкого, их состояние удовлетворительное. Свое состояние депутат оценил как нормальное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиОбстрелЛуганскВиктор Водолацкий

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