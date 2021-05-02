Водителя легкового автомобиля после смертельного ДТП на Ставрополье арестовал суд
Под арест взял водителя легкового автомобиля районный суд города Ставрополя. По предварительным данным, шофер мог спровоцировать ДТП, в котором погибли пятеро детей 30 апреля в Ставропольском крае. Соответствующее решение приял судья в ходе заседания 2 мая.
«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, <...> избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года», - заявил судья.
Напомним, в пятницу на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, который перевозил детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. В аварии погибло пятеро детей.
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