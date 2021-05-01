Семьям погибших в ДТП детей волгоградские власти выплатят по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье. Единовременную помощь также окажут родным воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград, пострадавшим в аварии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь. Семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей - по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей. При необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства», - отметил Бочаров на оперативном совещании в субботу, 1 мая.

Дело об аварии на Ставрополье направят в Главное следственное управление СК РФ

Руководство региона проводит совместно с администрацией города Волгограда проводит проверку законности организации выезда детей на соревнования. По ее итогам будут приняты необходимые решения, сообщает ТАСС.

Губернатор Андрей Бочаров 3 мая объявил днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье. Он выразил от имени жителей региона глубокие соболезнования всем семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишут «Известия».

В аварии погибло шестеро детей. ДТП случилось около 16:40 в пятницу на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь». Столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, везший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск. Еще двенадцать человек получили травмы.

Предварительной причиной смертельной аварии стало нарушение ПДД водителем автомобиля ВАЗ. По данным МВД, он столкнулся с грузовиком и спровоцировал столкновение с микроавтобусом.

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ФОТО: volgograd.ru
ТЕГИ:ДетиДТПВолгоградская ОбластьВыплатыТраурГибель
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