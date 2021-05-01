Семьям погибших в ДТП детей волгоградские власти выплатят по 1 млн рублей

Власти Волгоградской области выплатят по 1 млн рублей семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье. Единовременную помощь также окажут родным воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград, пострадавшим в аварии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь. Семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей - по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей. При необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства», - отметил Бочаров на оперативном совещании в субботу, 1 мая.