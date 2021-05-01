СМИ: Участники смертельного ДТП с гибелью детей на Ставрополье задержаны
Водителей микроавтобуса и легкового автомобиля ВАЗ, по вине которых в ДТП на Ставрополье погибли пятеро детей и девять пострадали, задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что смертельное столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителем легкового автомобиля. Такие данные сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю. Известно, что машина нарушителя по касательной столкнулась с грузовиком. Большегрузный автомобиль, в свою очередь, врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не смог справиться с управлением, и микроавтобус перевернулся.
Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Губернатор Андрей Бочаров 3 мая объявил днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье. Он выразил от имени жителей региона глубокие соболезнования всем семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишут «Известия».
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