Водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте

По данным прокуратуры центра Каира, мужчина дважды совершал изнасилования. В первом эпизоде дела фигурирует сотрудница миссии Евросоюза в Каире. Водитель надругался над женщиной, угрожая ей. Преступление произошло в центральном районе Замалек. Каирский уголовный суд рассмотрит делов субботу, 24 декабря, пишет Газета.ru.

В другом центральном районе - Каср-ан-Нил – мужчина попытался изнасиловать учительницу танцев из Италии, Женщина смогла криками привлечь внимание окружающих, и те задержали насильника до прибытия полиции.

Преступнику, согласно законам Египта, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Тушинский суд Москвы на пять лет отправил в колонию бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

