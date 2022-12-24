Водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте
Водитель, который работает в дипмиссии Евросоюза в Каире, предъявили обвинение в изнасиловании дипломата, сообщает телеканал Sada el-Balad.
По данным прокуратуры центра Каира, мужчина дважды совершал изнасилования. В первом эпизоде дела фигурирует сотрудница миссии Евросоюза в Каире. Водитель надругался над женщиной, угрожая ей. Преступление произошло в центральном районе Замалек. Каирский уголовный суд рассмотрит делов субботу, 24 декабря, пишет Газета.ru.
В другом центральном районе - Каср-ан-Нил – мужчина попытался изнасиловать учительницу танцев из Италии, Женщина смогла криками привлечь внимание окружающих, и те задержали насильника до прибытия полиции.
Преступнику, согласно законам Египта, грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Тушинский суд Москвы на пять лет отправил в колонию бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- В России госпитализировали 1 108 человек с коронавирусом за сутки
- Кемеровский губернатор потребовал начать проверку оказывающих соцуслуги пожилым организаций
- Водителю предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте
- МИД: Москва и Минск работают над охраной границ Союзного государства
- Американские СМИ рассказали о поворотном моменте в стратегии России на Украине
- Минобороны обнародовало данные об исполнителях военно-биологических программ США на Украине
- СМИ: В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
- Вильфанд предупредил о сильной гололедице в Московском регионе 25 декабря
- СМИ: Военнопленный заявил о расстреле бойцами «Азова» жителей Мариуполя из танка
- В МИД предупредили Молдавию об опасности военного сотрудничества с НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru