Двух иностранцев отправят под суд за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье
Двоих иностранцев из стран ближнего зарубежья будут судить в Московской области за изнасилование и убийство пожилой женщины в городском округе Сергиев Посад, сообщает телеканал «360».
Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также в краже. 12 сентября 2021 года злоумышленники напали на женщину в лесополосе вблизи СНТ «Приозерный», изнасиловали ее и убили. После этого они украли ее мобильный телефон. На следующий день тело женщины обнаружили прохожие.
Кроме того, один из обвиняемых также в ночь на 11 сентября прошлого года совершил покушение на изнасилование местной жительницы, с которой был недавно знаком. Женщине удалось убежать, она обратилась в правоохранительные органы.
Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые находились в России незаконно. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.
Ранее жительница Москвы сообщила, как едва не стала жертвой группового изнасилования. На девушку напали выходцы из Узбекистана.
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