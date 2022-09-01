Двух иностранцев отправят под суд за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье

Двоих иностранцев из стран ближнего зарубежья будут судить в Московской области за изнасилование и убийство пожилой женщины в городском округе Сергиев Посад, сообщает телеканал «360».

В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований

Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также в краже. 12 сентября 2021 года злоумышленники напали на женщину в лесополосе вблизи СНТ «Приозерный», изнасиловали ее и убили. После этого они украли ее мобильный телефон. На следующий день тело женщины обнаружили прохожие.

Кроме того, один из обвиняемых также в ночь на 11 сентября прошлого года совершил покушение на изнасилование местной жительницы, с которой был недавно знаком. Женщине удалось убежать, она обратилась в правоохранительные органы.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые находились в России незаконно. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Ранее жительница Москвы сообщила, как едва не стала жертвой группового изнасилования. На девушку напали выходцы из Узбекистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеУбийстваИзнасилованиеИностранцы
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