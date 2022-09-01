Двух иностранцев отправят под суд за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье

Они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также в краже. 12 сентября 2021 года злоумышленники напали на женщину в лесополосе вблизи СНТ «Приозерный», изнасиловали ее и убили. После этого они украли ее мобильный телефон. На следующий день тело женщины обнаружили прохожие.

Кроме того, один из обвиняемых также в ночь на 11 сентября прошлого года совершил покушение на изнасилование местной жительницы, с которой был недавно знаком. Женщине удалось убежать, она обратилась в правоохранительные органы.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые находились в России незаконно. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Ранее жительница Москвы сообщила, как едва не стала жертвой группового изнасилования. На девушку напали выходцы из Узбекистана.

