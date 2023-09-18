Водитель выжил после падения со скалы высотой 200 метров

Водитель в Магаданской области выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщили в региональном главке МЧС.

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Отмечается, что мужчина не справился с управлением, что привело в падению со скалы.

Сам водитель отделался ушибами и порезами. Спасатели уточнили, что пострадавший «родился в рубашке».

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Магаданская ОбластьДТППострадавшие

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