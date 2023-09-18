Водитель выжил после падения со скалы высотой 200 метров
18 сентября 202314:07
Водитель в Магаданской области выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщили в региональном главке МЧС.
Отмечается, что мужчина не справился с управлением, что привело в падению со скалы.
Сам водитель отделался ушибами и порезами. Спасатели уточнили, что пострадавший «родился в рубашке».
Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru