В Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами

На трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

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Происшествие произошло около 19 часов. В результате столкновения погибли два человека. Четверо пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля на встречную полосу.

В Московской области 6 сентября произошло столкновение полицейского автомобиля с фурой. Жертвой ДТП стали двое сотрудников правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПМарий Эл

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