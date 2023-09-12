В Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами
12 сентября 202323:12
На трассе в Марий Эл столкнулись пять автомобилей, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.
Происшествие произошло около 19 часов. В результате столкновения погибли два человека. Четверо пострадали.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля на встречную полосу.
В Московской области 6 сентября произошло столкновение полицейского автомобиля с фурой. Жертвой ДТП стали двое сотрудников правоохранительных органов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru