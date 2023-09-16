Столичный СК возбудил уголовное дело после ДТП на Садовой-Спасской

В центре столицы Mercedes снес двух человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. У одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти.



По данным Telegram-канала 112, за рулем Mercedes GLE находился сын Заслуженного врача России, глазного микрохирурга и основателя технологии Lasik Игоря Медведева Кирилл. Известный офтальмолог также был в автомобиле.

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

