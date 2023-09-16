Столичный СК возбудил уголовное дело после ДТП на Садовой-Спасской
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на Садовой-Спасской улице в Москве, сообщили в ведомстве.
В центре столицы Mercedes снес двух человек, которые стояли рядом с автомобилем на аварийке. У одного из пострадавших открытая черепно-мозговая травма, он находится в состоянии клинической смерти.
По данным Telegram-канала 112, за рулем Mercedes GLE находился сын Заслуженного врача России, глазного микрохирурга и основателя технологии Lasik Игоря Медведева Кирилл. Известный офтальмолог также был в автомобиле.
Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru