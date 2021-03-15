Водитель во Владивостоке сбил инспектора ДПС

Во Владивостоке инспектора дорожно-постовой службы, дежурившего на дороге, сбил автомобиль Toyota Prius, сообщает «Интерфакс».

Полицейский получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Как выяснилось, виновник ДТП за год был оштрафован 67 раз за нарушения правил дорожного движения.

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

По предварительным данным, в момент аварии 22-летний водитель ехал с превышением скорости.

Ранее в Крыму произошла автоавария с участием сотрудника полиции.

В результате ДТП погиб человек, еще трое были травмированы. Авария случилась на автодороге Красноперекопск – Симферополь Первомайского района. Полицейский за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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