В ДТП в Крыму с участием полицейского погиб один человек

В результате автоаварии погиб священник, 36-летний водитель машины «Славута». Его супруга, а также водители Peugeot и Mazda были госпитализированы с различными травмами.

11 марта пять автомобилей столкнулись на Третьем транспортом кольце на Рижском эстакаде в столице.

Уточняется, что среди участников ДТП также автомобиль такси.

