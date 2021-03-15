В ДТП в Крыму с участием полицейского погиб один человек
В Крыму произошла автоавария с участием сотрудника полиции, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
В результате ДТП погиб человек, еще трое были травмированы. Авария случилась на автодороге Красноперекопск – Симферополь Первомайского района. Полицейский за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Peugeot и «Славута», после чего опрокинулся на обочине.
В результате автоаварии погиб священник, 36-летний водитель машины «Славута». Его супруга, а также водители Peugeot и Mazda были госпитализированы с различными травмами.
11 марта пять автомобилей столкнулись на Третьем транспортом кольце на Рижском эстакаде в столице.
Уточняется, что среди участников ДТП также автомобиль такси.
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