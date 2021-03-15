В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
Следственные органы Свердловской области ведут проверку после автоаварии, в которой погибли пять человек, в том числе дети, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Автомобиль Kia Rio, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли женщина-водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
В Крыму произошла автоавария с участием сотрудника полиции. В результате ДТП погиб человек, еще трое были травмированы.
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