В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Следственные органы Свердловской области ведут проверку после автоаварии, в которой погибли пять человек, в том числе дети, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

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Автомобиль Kia Rio, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли женщина-водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В Крыму произошла автоавария с участием сотрудника полиции. В результате ДТП погиб человек, еще трое были травмированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПСвердловская Область
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