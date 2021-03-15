В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Автомобиль Kia Rio, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли женщина-водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В Крыму произошла автоавария с участием сотрудника полиции. В результате ДТП погиб человек, еще трое были травмированы.

