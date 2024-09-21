Водитель трактора пострадал при атаке дрона ВСУ на белгородский поселок Октябрьский

По его словам, мужчину госпитализировали в местную больницу, далее переведут в областную.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ села Байцуры разрушения получили два частных дома и линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах ЧП.

Ранее два человека погибли в результате удара украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

