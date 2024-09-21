Водитель трактора пострадал при атаке дрона ВСУ на белгородский поселок Октябрьский

Водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Большесолдатского района Курской области

По его словам, мужчину госпитализировали в местную больницу, далее переведут в областную.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ села Байцуры разрушения получили два частных дома и линия электропередачи. Оперативные службы работают на местах ЧП.

Ранее два человека погибли в результате удара украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Белгородская областьПострадавшиеУкраинаВСУОбстрел

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