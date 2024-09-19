Один человек пострадал при обстреле ВСУ Большесолдатского района Курской области
19 сентября 202411:11
Один человек пострадал в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки со стороны ВСУ, рассказал глава района Владимир Зайцев.
По его словам, в результате украинского обстрела были повреждены два дома в селе Ржава.
Ранее одна из эвакуированных женщин из Курской области рассказала, что они эвакуировались на велосипедах под обстрелом украинской армии, напоминает «Свободная пресса».
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- Один человек пострадал при обстреле ВСУ Большесолдатского района Курской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru