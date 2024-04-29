В ДТП на Кубани погибли пять человек

В Курганинском районе Кубани произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, сообщает краевое ГУ МВД.

В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли четыре человека

ДТП случилось на автодороге Армавир–Курганинск. Водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota.

Ранее в Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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