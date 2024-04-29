В ДТП на Кубани погибли пять человек

ДТП случилось на автодороге Армавир–Курганинск. Водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota.

Ранее в Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

