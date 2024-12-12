Водитель авто погиб при столкновении с электробусом в Москве

Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре столицы, автомобиль потушили. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

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До этого пресс-служба Мосгортранса сообщила, что автомобиль и электробус столкнулись на улице Воздвиженка в Москве. По данным МЧС, после столкновения с электробусом автомобиль загорелся, пожар на трех «квадратах» был потушен.

Подчеркивается, что водитель погиб на месте.

Ранее сообщалось, что автобус с 26 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Новосибирской области. Авария произошла на дороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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