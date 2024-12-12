Водитель авто погиб при столкновении с электробусом в Москве

До этого пресс-служба Мосгортранса сообщила, что автомобиль и электробус столкнулись на улице Воздвиженка в Москве. По данным МЧС, после столкновения с электробусом автомобиль загорелся, пожар на трех «квадратах» был потушен.

Подчеркивается, что водитель погиб на месте.

Ранее сообщалось, что автобус с 26 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Новосибирской области. Авария произошла на дороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар», передает «Радиоточка НСН».





