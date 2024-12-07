Под Новосибирском съехал в кювет и опрокинулся автобус с 26 пассажирами

Автобус с 26 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Новосибирской области. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

Авария произошла 7 декабря около 10:30 (06:30 мск) на дороге К-17Р «Новосибирск-Кочки- Павлодар». Автобус «КАВЗ» следовал из Садового в Верх-Тулу, им управлял водитель 1959 года рождения.

«На 20 км трассы, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд к кювет с последующим опрокидыванием», — подчеркнули в МВД.

Два пассажира пострадали, они обратились за помощью медиков. Возраст раненых и характер травм устанавливается.

Ранее в Москве загорелся автобус, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Погиб один человек, еще один пострадал.

