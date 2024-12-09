В Перми пострадавшие пассажиры в ДТП с трамваями получат страховые выплаты
Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от пассажиров трамваев, которые столкнулись 7 декабря в Перми. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в компании по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).
ДТП произошло на перекрестке улиц Уральской и Крупской, в результате столкнулись два трамвая, принадлежащие одному перевозчику. После происшествия 23 пассажира обратились за медпомощью.
Пострадавшие пассажиры и их родственники могут обратиться в офис страховой компании на улице Овчинникова, д. 17. Также они могут получить консультации о порядке осуществления страховых выплат по телефону в рабочие дни.
Действующее законодательство гласит, что выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью и до 23 тысяч рублей, если вред был причинен имуществу. Федеральный закон об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров. Страховая компания подчеркнула, что полностью выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и законодательством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru