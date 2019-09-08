Во время шторма в Крыму погибли шесть человек
На юге крымского побережья в Черном море утонуло шесть человек. По сообщению "Интерфакс", все погибшие находились в районе Большой Ялты. Тела пятерых еще не извлечены из воды.
Также семь человек в разных районах полуострова было спасено. Большая часть из них купались во время шторма, одного унесло волной с пирса.
Как сообщили агентству в МЧС по республике, сегодня утром спасатели объявили штормовое предупреждение на 8-9 сентября из-за сильного ветра.
В начале сентября сообщалось о введении на три недели ограничения на посещение лесов в Крыму из-за высокой вероятности пожаров.
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