В Крыму ввели ограничение на посещение лесов из-за высокой вероятности пожаров

Власти Крыма объявили о введении ограничения на пребывания людей в лесах в связи с высокой вероятностью пожаров. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Отмечается, что ограничение введено на три недели, начиная с 3 сентября. Соответствующий приказ Минприроды Крыма опубликован на официальном сайте ведомства.

По данным регионального Минприроды, в Крыму прогнозируются 4 и 5 классы пожарной опасности.

