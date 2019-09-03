В Крыму ввели ограничение на посещение лесов из-за высокой вероятности пожаров
3 сентября21:58
Власти Крыма объявили о введении ограничения на пребывания людей в лесах в связи с высокой вероятностью пожаров. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
Отмечается, что ограничение введено на три недели, начиная с 3 сентября. Соответствующий приказ Минприроды Крыма опубликован на официальном сайте ведомства.
По данным регионального Минприроды, в Крыму прогнозируются 4 и 5 классы пожарной опасности.
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ФОТО: pixabay.com
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