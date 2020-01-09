Во время митинга в Париже пострадали 20 протестующих

Как передает агентство, 20 протестующих пострадали из-за "жестоких столкновений" с полицейскими, произошедшими в районе площади Святого Августина в восьмом округе французской столицы. Завершение акции было отмечено усилением напряжения между сторонами: митингующие забрасывали сотрудников правоохранительных органов тяжелыми предметами, в результате полиция пустила по толпе слезоточивый газ.



Как передает канал со ссылкой на префектуру полиции в Париже, в 21:30 по московскому времени полиция задержала уже 27 человек. Ранее стало известно, что во время попытки остановить радикальных демонстрантов 16 правоохранителей получили повреждения.





