Полицейские пострадали во время митинга в Париже
Шестнадцать полицейских получили повреждения во время митинга против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал BFMTV.
В четверг 9 января в Париже прошла первая в этом году акция, организованная протестующими против реформы. Как передает канал, основные действия были развернуты около площади Святого Августина. В настоящий момент задержано 24 человека.
Забастовка против начатой правительством Франции пенсионной реформы стартовала 5 декабря. По итогам реформы часть французских граждан может быть лишена своих льгот и привилегий. Более всех законопроект затрагивает работников транспортных служб, поэтому по всей территории страны наблюдается сбой режима движения общественного транспорта.
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