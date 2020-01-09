Полицейские пострадали во время митинга в Париже

В четверг 9 января в Париже прошла первая в этом году акция, организованная протестующими против реформы. Как передает канал, основные действия были развернуты около площади Святого Августина. В настоящий момент задержано 24 человека.

Забастовка против начатой правительством Франции пенсионной реформы стартовала 5 декабря. По итогам реформы часть французских граждан может быть лишена своих льгот и привилегий. Более всех законопроект затрагивает работников транспортных служб, поэтому по всей территории страны наблюдается сбой режима движения общественного транспорта.