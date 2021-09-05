Во время бунта в хабаровской колонии убиты двое заключенных

Причиной бунта стала драка между заключенными, которые сотрудничают с администрацией исправительного заведения, и заключенными, живущими по воровским законам, поясняет Lenta.ru.

В ходе конфликта были убиты «заключённый, приближённый к главному смотрящему» и вор-карманник. Имя последнего, по данным журналистов, Артем Ефин. Бывший фитнес-инструктор был осуждён за вымогательство, разбой и угрозу убийством. Мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений.

В настоящее время сотрудники колонии переведены на усиленный режим работы, в колонию направили спецназ УФСИН.

Ранее ГСУ СК по Московской области раскрыл обстоятельства побега заключенных из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Они, предположительно, использовали гаечный ключ, которым открутили замки дверей. Кроме того, там отметили, что подмосковную Истру выехала комиссия, которая должна установить все обстоятельства побега пятерых заключенных из изолятора, сообщают Известия.

