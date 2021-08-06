СК озвучил подробности массового побега из изолятора в Подмосковье
Сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, предположительно, использовали гаечный ключ, которым открутили замки дверей. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области. Кроме того, там отметили, что подмосковную Истру выехала комиссия, которая должна установить все обстоятельства побега пятерых заключенных из изолятора, сообщают Известия.
В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег.
Ранее в пятницу, 6 августа, пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. Они открыли дверь камеры, «отжав» и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали при побеге гаечный ключ. Также был сорван навесной замок на воротах, отмечает РЕН ТВ.
Между тем, в октябре прошлого года двое заключенных убежали из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ФСИН. Там отметили, что сотрудники колонии не обнаружили Николая Лиханова 1993 года рождения и Анатолия Сентякова 1995 года рождения. Оба осуждены за кражи и мошенничество.
В сентябре 2020 года шестеро заключённых колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы выбрались из исправительного учреждения через подкоп на территории цеха, сообщает RT. Они были пойманы, им предъявлено обвинение по факту побега.
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