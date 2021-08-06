СК озвучил подробности массового побега из изолятора в Подмосковье

Сбежавшие из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье, предположительно, использовали гаечный ключ, которым открутили замки дверей. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области. Кроме того, там отметили, что подмосковную Истру выехала комиссия, которая должна установить все обстоятельства побега пятерых заключенных из изолятора, сообщают Известия.

В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег.

Ранее в пятницу, 6 августа, пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре. Они открыли дверь камеры, «отжав» и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали при побеге гаечный ключ. Также был сорван навесной замок на воротах, отмечает РЕН ТВ.