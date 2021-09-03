Титов предложил разрешить заключённым телефоны и доступ в интернет
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что нахождение в изоляции не может быть абсолютным, сообщает РИА Новости.
По его словам, от того, что заключенные в СИЗО или колонии смогут общаться с родственниками по телефону, «ущерба для следствия не может быть».
Также Титов считает, что для поддержания связи с родными заключённым можно разрешить не только телефоны, но и компьютеры с доступом в интернет.
Ранее Титов, выступая на полях ВЭФ, раскритиковал идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru