Над территорией России уничтожили 354 украинских дрона

Дежурные средства ПВО минувшей ночью ликвидировали более 350 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечает ведомство.

Военные сбили БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, а также над Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона уничтожили 50 БПЛА, пишет 360.ru.