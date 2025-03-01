Во Владивостоке загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся во Владивостоке, в здании частично обрушилась кровля. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел утром 1 марта в здании по ул. Борисенко.

«Площадь пожара по предварительной оценке составляет не менее 500 м²... Спасено и эвакуировано 5 жителей дома», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На месте инцидента находятся 34 специалиста пожарных частей, шесть пожарных автоцистерн и одна автолестница. Огнеборцы принимают меры, чтобы не допустить распространение огня на прилегающую территорию



Ранее во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

