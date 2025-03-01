Во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров
1 марта 202506:27
Крупный пожар произошел во Владимире, в городе загорелся склад. Об этом сообщило МЧС.
«На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов», - говорится в заявлении ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru