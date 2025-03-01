Во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

Крупный пожар произошел во Владимире, в городе загорелся склад. Об этом сообщило МЧС.

«На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧСВладимир

Горячие новости

Все новости

партнеры