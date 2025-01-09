Во Владивостоке тигр вышел на горнолыжную трассу
Специалисты охотнадзора занимаются поиском амурского тигра, который в среду, 8 января, пробрался на базу отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке. Об этом сообщило правительство Приморья. Ведется мониторинг местности, а также патрулирование территории совместно с полицией.
Специалисты по записи с камеры видеонаблюдения выяснили, что дикая кошка прошлась по расположенной на базе горнолыжной трассе и скрылась в лесу, рассказал замглавы минприроды Приморья Филипп Шутов.
В предыдущий раз тигра видели во Владивостоке в 2016 году. Тогда животное выловили после двух дней поисков в районе бухты Шамора и поместили в центр реабилитации в Алексеевке. В мае 2017 года его выпустили в нацпарке «Бикин» в Приморье.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр.
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