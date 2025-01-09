Во Владивостоке тигр вышел на горнолыжную трассу

Специалисты по записи с камеры видеонаблюдения выяснили, что дикая кошка прошлась по расположенной на базе горнолыжной трассе и скрылась в лесу, рассказал замглавы минприроды Приморья Филипп Шутов.

В предыдущий раз тигра видели во Владивостоке в 2016 году. Тогда животное выловили после двух дней поисков в районе бухты Шамора и поместили в центр реабилитации в Алексеевке. В мае 2017 года его выпустили в нацпарке «Бикин» в Приморье.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр.



