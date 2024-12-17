Супруга пострадавшего от тигра в Хабаровском крае описала, как спасся муж

Мужчина шел последним, и тигр неожиданно выпрыгнул. Сначала женщина приняла его за собаку. В момент нападения мужчина сильно закричал, что привлекло внимание тигра. Вскоре она заметила только «большое и пушистое существо».

Вдобавок к ее крикам подключились дети. Хищника удалось отогнать владельцу базы, который прибежал на крики, передает «Радиоточка НСН».

