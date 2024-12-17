Супруга пострадавшего от тигра в Хабаровском крае описала, как спасся муж

Супруга пострадавшего от нападения тигра в Хабаровском крае рассказала RT подробности происшествия.

Инцидент произошел, когда семья направлялась из бани на улицу, чтобы искупаться в чане.

В Хабаровском крае мужчина погиб в результате нападения тигра

Мужчина шел последним, и тигр неожиданно выпрыгнул. Сначала женщина приняла его за собаку. В момент нападения мужчина сильно закричал, что привлекло внимание тигра. Вскоре она заметила только «большое и пушистое существо».

Вдобавок к ее крикам подключились дети. Хищника удалось отогнать владельцу базы, который прибежал на крики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайТигры

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