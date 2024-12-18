Амурский тигр погиб в результате ДТП в Приморье

В результате ДТП в Приморье погиб амурский тигр, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Министр культуры Мордовии попала в больницу после ДТП

Водитель ехала по трассе и не успела среагировать на краснокнижное животное, которое неожиданно оказалось прямо перед капотом. Женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

В соцсетях предполагают, что это тот самый хищник, который несколько месяцев пугал жителей Находки. Тигр бродил по улицам, специалисты патрулировали окрестности и отгоняли зверя, но один раз он все-таки разодрал домашнюю собаку.

Ранее один человек погиб в результате ДТП в деревне Бесовец Прионежского района Карелии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: МВД Приморья
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