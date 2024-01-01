Во Владивостоке, Находке и на Сахалине объявили угрозу цунами
Во Владивостоке и Находке городские власти объявили об угрозе цунами. Рыбакам рекомендуют вернуться на сушу, сообщают РИА Новости.
Прогнозируют высоту волны до 0,3 метра.
«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра», – заявили в администрации Владивостока.
По прогнозам, цунами может достичь берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск).
В руководстве Находки также предупреждают о цунами с волной 0,31 метра, которое ожидают 18.51 (11.51 мск). В управлении ГО и ЧС администрации Находки угрозу для населения от предстоящего цунами не прогнозируют. «Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет», – говорится в официальном сообщении.
На Сахалине также остается угроза цунами, но эвакуации жителей власти не проводят.
«Тревога цунами объявлялась, эвакуация не проводится», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ранее на сайте главка появилось сообщение об эвакуации жителей в безопасные места. Позднее его удалили.
1 января в центральной части Японии произошла серия землетрясений. Самая большая магнитуда одного из них составила 7,6. В западной части Японии предупредили об угрозе цунами с волной высотой 5 метров. СМИ сообщили о двух пострадавших. В результате стихии прервано электроснабжение более 35 тыс. домов в центре страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слуцкий и Малинкович подали документы на регистрацию кандидатами в президенты РФ
- Во Владивостоке, Находке и на Сахалине объявили угрозу цунами
- На Украине повреждена ТЭС из-за взрыва
- В России максимальный призывной возраст увеличили до 30 лет
- В Белгородской области под обстрелом оказался поселок Красное
- В 2023 году в мире умер 21 миллиардер из списка Forbes
- Власти Петербурга отказались от новогоднего концерта на Дворцовой площади
- Страны Прибалтики стали лидерами по экспорту игристого вина в РФ
- FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство соцсети X в 2024 году
- В ДТП в Свердловской области погиб Герой России Евгений Бушмелев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru