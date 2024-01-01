Во Владивостоке, Находке и на Сахалине объявили угрозу цунами

Прогнозируют высоту волны до 0,3 метра.

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра», – заявили в администрации Владивостока.

По прогнозам, цунами может достичь берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск).

В руководстве Находки также предупреждают о цунами с волной 0,31 метра, которое ожидают 18.51 (11.51 мск). В управлении ГО и ЧС администрации Находки угрозу для населения от предстоящего цунами не прогнозируют. «Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения. По данным специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет», – говорится в официальном сообщении.





На Сахалине также остается угроза цунами, но эвакуации жителей власти не проводят.

«Тревога цунами объявлялась, эвакуация не проводится», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее на сайте главка появилось сообщение об эвакуации жителей в безопасные места. Позднее его удалили.



1 января в центральной части Японии произошла серия землетрясений. Самая большая магнитуда одного из них составила 7,6. В западной части Японии предупредили об угрозе цунами с волной высотой 5 метров. СМИ сообщили о двух пострадавших. В результате стихии прервано электроснабжение более 35 тыс. домов в центре страны, передает «Радиоточка НСН».





