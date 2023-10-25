У берегов Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, рассказали в Камчатском филиале «Единой геофизической службы Российской академии наук».

В Японии объявлена угроза цунами

Подземные толчки произошли в 177 километрах от Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 79,3 километра.

Отмечается, что жители населенных пунктов не ощутили подземных толчков.

В Ахтынском районе Дагестана 24 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Данных о пострадавших и разрушениях нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова

Горячие новости

Все новости

партнеры