У берегов Курильских островов произошло землетрясение
25 октября 202301:47
У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, рассказали в Камчатском филиале «Единой геофизической службы Российской академии наук».
Подземные толчки произошли в 177 километрах от Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 79,3 километра.
Отмечается, что жители населенных пунктов не ощутили подземных толчков.
В Ахтынском районе Дагестана 24 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Данных о пострадавших и разрушениях нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru