Во Владивостоке горит мусорный полигон

В ликвидации пожара задействованы девять единиц спецтехники. По последним данным, огонь не распространяется. Открытые языки огня планируется потушить к концу понедельника, передает RT.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов ранее заявил НСН, что государство много наобещало, но самоустранилось от проблем утилизации мусора в России.

«Есть определенный скепсис по поводу того, как идет мусорная реформа. Многие частные инвестиции были приостановлены из-за того, что заявленные меры господдержки рынок не увидел. Это софинансирование строительства мусороперерабатывающих объектов, уменьшение количества полигонов и прочее-прочее. Никаких мер, а том числе, и рынка зеленых облигаций, так и не состоялось. И все это вкупе стало причинами того, что реформа заваливается на бок»,- указал собеседник НСН.

