Во Владивостоке горит мусорный полигон
Пожар произошел на мусорном полигоне во Владивостоке. Его площадь составляет порядка 1200 квадратных метров, сообщал РИА Новости представитель правительства Приморья.
В ликвидации пожара задействованы девять единиц спецтехники. По последним данным, огонь не распространяется. Открытые языки огня планируется потушить к концу понедельника, передает RT.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов ранее заявил НСН, что государство много наобещало, но самоустранилось от проблем утилизации мусора в России.
«Есть определенный скепсис по поводу того, как идет мусорная реформа. Многие частные инвестиции были приостановлены из-за того, что заявленные меры господдержки рынок не увидел. Это софинансирование строительства мусороперерабатывающих объектов, уменьшение количества полигонов и прочее-прочее. Никаких мер, а том числе, и рынка зеленых облигаций, так и не состоялось. И все это вкупе стало причинами того, что реформа заваливается на бок»,- указал собеседник НСН.
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