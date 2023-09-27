Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля
27 сентября 202311:01
Во Владивостоке двое мужчин умерли, надышавшись в подвале гаража гнилой картошкой. Об это сообщили в краевом Следкоме.
Уточняется, что погибшим было по 30 лет. Их тела нашли на улице Гульбиновича. По предварительной информации, смерть наступила от испарений гнилого картофеля.
Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будут установлены точные причины их смерти.
Ранее утром в такси на востоке Москвы нашли тела двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ozon запустил продажу автомобилей
- Ассоциация независимых аптек пожаловалась правительству на дефицит фармацевтов
- Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке
- Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе за 77,6 тысячи евро
- АКОРТ не поддержала легализацию дистанционной торговли алкоголем
- В России спрос на литературу о Древнем Риме вырос на 26% из-за популярности мемов
- СМИ: Посол Франции покинул Нигер
- ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей
- «НАШЕ Радио» отмечает юбилей с грандиозным размахом!
- Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru