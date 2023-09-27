Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля

Во Владивостоке двое мужчин умерли, надышавшись в подвале гаража гнилой картошкой. Об это сообщили в краевом Следкоме.

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Уточняется, что погибшим было по 30 лет. Их тела нашли на улице Гульбиновича. По предварительной информации, смерть наступила от испарений гнилого картофеля.

Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будут установлены точные причины их смерти.

Ранее утром в такси на востоке Москвы нашли тела двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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