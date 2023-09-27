Во Владивостоке двое мужчин умерли от испарений гниющего картофеля

Уточняется, что погибшим было по 30 лет. Их тела нашли на улице Гульбиновича. По предварительной информации, смерть наступила от испарений гнилого картофеля.

Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будут установлены точные причины их смерти.



Ранее утром в такси на востоке Москвы нашли тела двух человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

