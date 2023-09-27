На юго-востоке Москвы заряжающийся телефон стал причиной пожара в квартире
27 сентября 202308:49
На юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино заряжающийся телефон стал причиной пожара в квартире, пишет Telegram-канал Shot.
Аккумулятор мобильного средства взорвался во время зарядки. Пожар случился на седьмом этаже. Жители поставили телефон на зарядку и ушли на работу, в это время аккумулятор перегрелся и взорвался. В результате погибла кошка, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Также сообщается, что полностью выгорела прохожая и комната в квартире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru