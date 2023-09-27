На юго-востоке Москвы заряжающийся телефон стал причиной пожара в квартире

Парламент Финляндии рассмотрит вопрос закрытия консульства России

Более 450 человек погибли и пострадали во время пожара на свадьбе в Ираке

Спецслужбы США будут использовать аналог ChatGPT для сбора данных

Космонавты «Роскосмоса» перешли с МКС на борт корабля «Союз»

Температурный рекорд 1900 года может быть побит в Москве в пятницу