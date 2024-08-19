Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света
Авария на энергосетях оставила без электричества 27 многоквартирных домов во Владивостоке. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
В понедельник вечером в соцсетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Инцидент произошло в районе Луговой во Владивостоке, после чего в многоквартирных домах пропал свет.
Как уточнили в прокуратуре, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 домов на четырех улицах. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Жители Приморья на днях также столкнулись с масштабным блэкаутом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке
- Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света
- Россия расширила санкции против Великобритании
- Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
- «Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
- Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
- Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru