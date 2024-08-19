Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света

В понедельник вечером в соцсетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели вспышку на ЛЭП и разлетевшиеся от неё искры. Инцидент произошло в районе Луговой во Владивостоке, после чего в многоквартирных домах пропал свет.

Как уточнили в прокуратуре, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 домов на четырех улицах. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Жители Приморья на днях также столкнулись с масштабным блэкаутом.



